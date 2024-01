Álvarez Máynez: "Samuel García influirá en mi campaña con buen gobierno"

Entonces, ¿cómo influirá su compadre Samuel García en la campaña?

Pues con un buen gobierno. Yo lo que le he dicho a Samuel es que su mejor contribución a Movimiento Ciudadanos es un buen gobierno. En la medida en que nosotros le podemos decir a la gente esto que te propongo, esto que te planteo para el país se acredita en Jalisco y Nuevo León porque ahí es número uno y número dos en generación de empleos. Número uno y número dos en atracción de inversiones.En la medida en que ellos le aporten eso al proyecto, va a ser una gran contribución. Si además de eso y de unos tenis fósfo me regala el Tesla, ¡pues bienvenido!

Ya hay quejas en el INE por su intervención. ¿No se podría caer en los que ustedes mismos han denunciado con el presidente López Obrador?

No, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el uso de recursos públicos. Las quejas son porque el PRI nos va a atacar por todos lados. Se les olvidó que ahí en el evento que tanto presumieron de la Arena Ciudad de México estuvieron gobernadores del PRI del PAN apoyando a su candidata. Ese es el doble discurso que caracteriza al PRI que nosotros no le vamos a dar mayor importancia.

Una campaña con mucha guerra sucia. ¿Está preparado para la guerra sucia que se pueda venir por parte de ambos equipos?

Más que de ambos equipos va a ser... 100% va a venir del PRI, del grupo de interés con el que ellos han pactado. Sé por dónde va a venir. Ya han empezado a señalar algunas pistas.

Va a ser difícil porque lo que van a tener que inventar tiene que apelar al lado personal porque mis declaraciones patrimoniales están. Mi estilo de vida, mi forma de entender las cosas, ahí está. De lo único que me podrían acusar es de no ser como ellos en términos de patrimonio, en términos de lo que he hecho. Además, yo sí lo transparento. Ellos esconden todo lo que tienen, todo lo que son. Les da pena ser lo que son. Pero sé que va a venir. Sí estoy preparado. Y esa guerra sucia se les va a revertir.

¿Cuál es el objetivo en cuestión de votos para la elección? Pensando en que es la primera vez que van en la boleta solos.

Aspiro a ganar, eso no quiere decir que no vaya a reconocer los resultados de la contienda o que no vaya a aceptar el desempeño que se tenga en la contienda presidencial y que no vaya a valorar cada espacio que ganemos. Necesitamos ganar muchas ciudades, no sólo Monterrey, Guadalajara y Campeche que hoy gobernamos para implementar otro tipo de modelo para las ciudades, espacios legislativos.

Nosotros aspiramos a un México plural, incluso, soy consciente de que aunque nosotros ganáramos para el país. Es mejor que haya pluralidad en los congresos a que haya unanimidad o mayorías absolutas.

De manera personal, ¿perdiendo en el 2024, usted gana?

Pues gano con esta oportunidad. Pero no voy a perder. No me resigno a eso. No es una realidad que vaya a aceptar hasta que sea, pero mientras yo vea esa oportunidad, mientras tenga claro que es lo que a mí me toque hacer para ganar, lo voy a hacer.