Cierre de precampañas 2024: sigue en vivo a Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Máynez

Aunque no existe un pacto formal de no agresión, las punteras por la Presidencia de la República han puesto fin a su política de no confrontación directa.

A diferencia de semanas atrás en las que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez solían encabezar eventos con mensajes con criticas a volver al pasado o mantener la continuidad, en los últimos días ambas precandidatas se enfrascaron en un intercambio de retos y señalamientos.