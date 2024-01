El gobernador Samuel García protagoniza spot de MC: ¿viola la ley?

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, anunció la presentación de una denuncia, pues el gobernador habría vulnerado los artículos 134 y 41 de la Constitución.

“Samuel García es gobernador de Nuevo León las 24 horas, hasta cuando está durmiendo, y al emitir ese tipo de promocional, no importa si es dentro de la pauta o no de Movimiento Ciudadano, o en redes sociales o no, hay la presunción de una violación electoral porque él tendría que guardar el principio de neutralidad”, explicó.

Es “como si al presidente Andrés Manuel López Obrador alguien le dijera hazte un spot a favor de Morena. Eso es ilegal, viola las reglas de equidad e imparcialidad”, anotó el perredista, integrante de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

¡Compadre! Vamos a demostrarle a la vieja política que se metieron con la generación equivocada.



¡Arráncate @AlvarezMaynez! pic.twitter.com/i3K7j9La7M — Samuel García (@samuel_garcias) January 14, 2024

Según información del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta ahora Movimiento Ciudadano (MC) no ha pautado ese promocional en el tiempo que le corresponde en radio y televisión a ese partido.

El promo hasta ahora se difunde sólo en las redes sociales del mandatario y en la de dirigentes emecistas y en este aparece la leyenda de que está dirigido a militantes, simpatizantes e integrantes de la Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano, es decir, el mandatario le otorga el carácter de mensaje de precampaña.

Sin embargo, todo funcionario público tiene prohibida la aparición tanto en propaganda gubernamental, como en mensajes políticos o electorales, en cualquier modalidad (propaganda impresa, en mensajes de radio y televisión o de redes sociales).

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución –y ante falta de ley secundaria– la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del a Federación (TEPJF), está prohibido, en propaganda de gobierno, que aparezcan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.