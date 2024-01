Xóchitl se deslinda de Marko Cortés; Sheinbaum: “Pacto PRI-PAN es un escándalo”

“Es inaceptable el contenido del convenio, yo jamás aceptaría algo de lo que ahí dice. Las notarías se asignan por examen de oposición... cuando fui senadora luché para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI. Esa ha sido mi lucha, combatir la corrupción”, dijo Gálvez durante una entrevista con Joaquín López Dóriga.

“No tengo nada que ver con lo que ahí pasó. Es inaceptable el contenido. No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para alguien. Yo estoy aquí como precandidata porque 1 millón de personas firmaron, yo no era la candidata de los partidos políticos. Me atreví a desafiar al sistema”, apuntó.

Les comparto mi entrevista con @lopezdoriga.



Hablamos de todo; desde las denuncias por uso de recursos públicos en la precampaña de Sheinbaum, de la seguridad, la salud, el Ejército y hasta del precio de la gasolina ⛽️. pic.twitter.com/EcZBu6znAH — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 11, 2024

Gálvez destacó que ya le dijo directamente a Marko Cortés lo que opina sobre sus acuerdos.

“Quiero decir que me apena que pasen estas cosas, conmigo van a dejar de pasar. Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer esos acuerdos, pero los que me conocen saben que es falso. No he firmado ningún tipo de acuerdo. Los partidos no me han pedido nada a cambio, no se me ha condicionado a algún tipo de cartera”, anotó.

“Sí me encabroné con lo que pasó”, remarcó.

“Eso sí es un escándalo”

Tras reiterar que no usa recursos públicos en su precampaña electoral, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, aseguró que el verdadero escándalo político es el pacto entre el PRI y el PAN para repartirse las candidaturas en las elecciones de 2023 y 2024, además de cargos públicos en Coahuila.

El acuerdo entre ambos partidos fue difundido por el presidente del PAN, Marko Cortés, con el fin de evidenciar que el PRI no cumplía el pacto y, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo exhibió en su conferencia matutina.

“Vale la pena mencionar este acuerdo que hace público el presidente del PAN, Marko Cortés, en el caso de Coahuila, que es impresionante. O sea, imagínense ustedes que se reparten direcciones de escuelas públicas. No es por perfiles, no es bajo el esfuerzo de cada maestro o maestra, sino como cuota política”, afirmó Sheinbaum.

La precandidata a la Presidencia de la República dijo que el reparto “es una tragedia” y que el movimiento político que dirige se ha dedicado a combatir estos arreglos.

“Lo que más me dio risa, no, no risa, porque es una tragedia, las oficinas recaudadoras, ¿para qué quieren una oficina recaudadora? Eso sí es un escándalo; pero lo más increíble es que ellos lo hacen público, porque no se cumplieron los acuerdos”, agregó.

Sheinbaum reiteró que en su precampaña política no ha utilizado recursos públicos ni dinero “mal habido”, como acusó esta semana SanJuana Martínez, exdirectora de la ahora desaparecida agencia estatal de noticias Notimex. Según Martínez, para liquidar a las personas trabajadoras de Notimex, la Secretaría del Trabajo le ofreció 150 millones de pesos, a cambio de que una parte se destinara a financiar la campaña presidencial de Sheinbaum.

Martínez sostiene que se negó y el gobierno redujo el monto para las liquidaciones a 15 millones de pesos. Por estos señalamientos, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del PRI, PAN y PRD, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), indagar el supuesto “moche”. “Ya ven que dicen que hay uso de recursos públicos, mal habido. Falso, falso, falso”, aseguró Sheinbaum en un video que filmó al desplazarse de Guanajuato a Michoacán como parte de sus giras proselitistas.