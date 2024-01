Xóchitl Gálvez cambia de estrategia: apuesta por confrontación directa con AMLO 

La confrontación directa contra el presidente López Obrador continuó este jueves, luego de que la precandidata acusó al gobierno del presidente de estar coludido con el crimen organizado y le exigió que deje de culpar a los gobernadores del incremento de la violencia criminal, cuando es responsabilidad del gobierno federal combatir a la delincuencia organizada.

En San Lucía del Camino, Oaxaca, donde encabezó un diálogo con la comunidad, Gálvez Ruíz afirmó que las bandas del crimen organizado están felices con la administración del presidente López Obrador, ya que pueden actuar impunemente sin que les pase absolutamente nada.

“Cerramos el año o fatal, fatal, (con) el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no. El Presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la Ley de la Guardia Nacional", dijo.

“Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia, (pero) en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, se ha coludido porque con 'abrazos y no balazos', están felices los señores. No les pasa absolutamente nada”, agregó.

El próximo 18 de enero terminarán las precampañas electorales y a unos días de ello, la precandidata presidencial emprendió un cambio en su estrategia política en donde ha dejado a un lado las propuestas y se ha centrado más en criticar y señalar las fallas de la actual administración federal.

Respecto al cambio de estrategia y en respuesta a los ataques que Xóchitl Gálvez ha lanzado en contra de la administración federal, este martes, el presidente López Obrador aseguró que el publicista Alejandro Quintero, exvicepresidente de Televisa, está detrás de esta nueva campaña en su contra.

"Ya sé que regresó con… (Alejandro Quintero) es el cerebro ahora en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía”, aseguró López Obrador en su conferencia matutina.

“Y tener mucho cuidado con la manipulación. Estaba yo viendo ayer en las redes: "Empieza el año, la gasolina 28 pesos el litro". No saben —en nado sincronizado— cuánto repitieron eso. Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado, ¿dónde está a 28 pesos el litro? Nada, era empezar el año mintiendo, todo orquestado. A lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando para ese propósito, porque tienen en las redes gente contratada y robots”, añadió el mandatario.

Ante los señalamientos de López Obrador, el periodista Joaquín López-Dóriga dio a conocer que el propio publicista Alejandro Quintero le desmintió que trabaje en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez e incluso le aclaró que no vive en México.

Cabe señalar que desde el pasado 5 de diciembre, Xóchitl Gálvez dio a conocer los nombres de los integrantes de su equipo de campaña; el cual incluye a personalidades del PAN y del PRI, así como activistas de la sociedad civil como Maximiliano Cortázar, Josefina Vázquez Mota, Ángel Ávila Romero, Carolina Vigiano Austria, Santiago Creel Miranda, Kenia López Rabadán, Rubén Moreira Valdez, Armando Tejeda Ruiz, Leticia Barrera Maldonado, Blanca Alcalá Ruiz, Alejandra Reynoso, Fernando Rodríguez Doval, Norma Aceves, Margarita Fisher, Enrique de la Madrid, Julieta Camacho, Rolando Zapata Bello, Alejandra Latapí, Jesús Ortega, Margarita Zavala, Ildefonso Guajardo, Alessandro Rojo de la Vega, Moisés Gómez y Deborah Romero Vázquez.