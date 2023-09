Xóchitl Gálvez: "El Presidente tiene que reconocer ola de violencia brutal"

La senadora del PAN agregó que la falla en el combate a la violencia es que el gobierno federal usa a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, pero no les permite defenderse.

"Yo aquí lo dije claramente cuando se aprobó la militarización del país: después del Ejército no hay nada. El Ejército está en la calle con toda su fuerza y toda su capacidad, y no hemos podido contener la inseguridad. Entonces, no hay duda que lo que está fracasando es la estrategia, no son los militares, no es la Guardia Nacional, ellos están en la calle, ellos hacen su chamba, ellos están desgastados", subrayó.

La virtual candidata del Frente Amplio por México (FAM) a la Presidencia de la República criticó, una vez más, la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador de "abrazos, no balazos", pues con ella, aseguró, los grupos criminales le han perdido el miedo al Ejército.

"Esa famosa ocurrencia de 'abrazos, no balazos', porque mandan al Ejército pero a veces no pueden ni siquiera defenderse. A veces les quitan las armas, los sacan a escobazos, o sea, esas imágenes que vemos de un Ejército que no tiene toda la capacidad de actuar, pues ha sido contraproducente, porque los criminales le han perdido miedo al Ejército, a los policías, algo está mal", explicó.

La semana que inició el 24 de septiembre ha estado marcada por la violencia. En el municipio Frontera Comalapa, de Chiapas, un grupo de hombres armados avanzó entre vítores de la comunidad, que después clamó ayuda al gobierno por los bloqueos y enfrentamientos que la mantienen sitiada.

Mientras tanto, siete adolescentes fueron secuestrados en Zacatecas y este miércoles se informó que solo uno ha sido hallado con vida. Ayer se encontraron los restos de 12 personas en las calles de Monterrey, Nuevo León.

Ante estos hechos violentos, Xóchitl Gálvez declaró que es necesario que comparezca en el Senado la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Lo que tenemos que hacer es aquí, en el Senado, citar a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ya en el marco del Informe, y los titulares de la Marina y la Defensa, y que nos digan cómo le vamos a hacer, no podemos seguir así", indicó.