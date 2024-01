Xóchitl Gálvez pide a AMLO admitir crisis de inseguridad y atenderla

“Este nuevo año quiero que sea una nueva etapa para todos (…) Hoy no le voy a hablar de otra cosa más que de la seguridad de las familias mexicanas”, expuso la precandidata opositora.

“Este nuevo año dedíquese a gobernar, pero sobre todo deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara; deje de decir que todo está requetebien, deje de mentir diciendo que no hay problemas. No invente los datos, pero sobre todo deje de tomar a broma la seguridad”, le solicitó.

La aspirante presidencial de la oposición

“La situación no está para chistes y los problemas no se solucionan con refranes. Los mexicanos tienen miedo, hay más de 170 mil homicidios en lo que va de su mandato. La cifra más alta en la historia moderna de nuestro país”, expresó Gálvez en carta y en video.

Además, se pronunció por un cambio

“Un gobierno sensible, que escuche y le diga la verdad, que enfrente los problemas (…) por un México donde los jóvenes puedan salir a divertirse sin miedo” y los mexicanos puedan tener sus negocios sin extorsiones.

También planteó que es posible que los policías cuenten con elementos para enfrentar a los delincuentes.

"Los asaltos, robos, violencia, extorsiones, el derecho de piso, los levantones se sufren todos los días. Lo que menos ayuda es que usted siga diciendo que aquí no pasa nada y que además se ría, parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo”, insistió la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón.