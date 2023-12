Orozco Suárez: Soy el gobernador interino de NL; no entraré en confrontación

Orozco arribó esta mañana al Palacio de Gobierno de Nuevo León, pero lo recibieron con las puertas cerradas.

“Tengo previsto... una reunión con secretarios para conocer el estado de la administración. Se notificó al secretario general de Gobierno. El Palacio esta cerrado, no he observado ningún secretario. Seguramente esa reunión no se llevará a cabo”, expresó.

“Todo indica que no podré entrar al Palacio. No habré de forzar el acceso. Me retiraré e iré a reflexionar sobre cuáles son los siguientes actos a realizar. Se buscará generar acciones de Gobierno”, señaló.

“No he tenido comunicación con el Congreso. No hubo diálogo con Samuel García. Llegué al Palacio. Me dijeron que vendría, no me fue definido el momento en que llegaría al Palacio. El Congreso del estado me dio el mandato”, agregó.

Orozco aseguró que sigue siendo el gobernador interino. “Lo que dijo la Corte es claro y contundente. Privilegia las normas jurídicas. Fue muy claro el mensaje trasmitido en redes sociales”.

En las primeras horas de este sábado, Samuel García asumió de nuevo la gubernatura de Nuevo León, incumpliendo con ello el requisito de separarse del cargo seis meses antes para poder participar como candidato presidencial en las Elecciones del 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó ayer una suspensión para que Luis Enrique Orozco Suárez se quede como gobernador interino en Nuevo León.

“Lo procedente es que el Poder Ejecutivo local, o cualquiera de sus dependencias, permitan que se desarrollo una efectiva toma de posesión del ciudadano nombrado como gobernador interino y se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario para el periodo otorgado en la licencia”, señaló la autoridad.

La SCJN dijo que cualquier autoridad se debe abstener a realizar una nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, sin importar su denominación, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente controversia constitucional.