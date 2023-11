El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están en su derecho de rechazar su propuesta para que mediante una reforma a la Constitución los integrantes del Poder Judicial sean electos por el voto ciudadano, sin embargo, recordó que en una democracia, el pueblo es el que manda.

“Los ministros tienen derecho a dar su punto de vista, eso es bueno, es muy interesante. Además ellos deben saber que se elegían de manera indirecta los ministros de la Corte, incluso lo que es el fiscal general, entonces el procurador era electo. Durante mucho tiempo en la constitución del 57 se estableció la elección de autoridades del Poder Judicial, entonces no hay ningún problema, lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender es que el pueblo es el soberano, es el que manda, que no puede haber un sistema político dominado por una élite”, comentó.

Durante su participación en el seminario “El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de gobierno” la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos-Farjat, consideraron como inviable la propuesta López Obrador para que el Poder Judicial se integre a través de perfiles que más votos ciudadanos obtengan en las urnas, algo similar a lo que sucede con cargos como presidente de la República, senadores, diputados y presidentes municipales.

Al plantear su opinión, el presidente de la República consideró que, siguiendo esos criterios, entonces tampoco debería ser por voto ciudadano la elección del titular del Poder Ejecutivo.

“Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial, llevaría a que fuera electo por un consejo de sabiondos, un consejo supremo de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía que es el gobierno de minorías para las minorías y la democracia para que es el gobierno del pueblo para el pueblo”, comentó.