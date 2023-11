"Hoy la mira está puesta en Morena", asegura Samuel García

"Estoy consciente que México podría estar mucho mejor porque no hemos garantizado los derechos que marca la Constitución, en Nuevo León sí supimos hacerlo, no han aprovechado el boom económico del nearshoring, muy pocos estados lo han hecho como Nuevo León y hemos logrado inversiones históricas... y han generado, a mi juicio, una polarización de la que ya estamos cansados estos cinco años", declaró.

"Creo que México tiene todo para salir adelante pero no con el PRIAN, quienes ya nos defraudaron, sino con Movimiento Ciudadano que es un proyecto fresco, es una plataforma nueva que al menos donde ha gobernado ha dado buenos resultados como es Nuevo León, Jalisco, Guadalajara, Monterrey y Campeche. Yo sí quiero pedirle a México votar por lo nuevo, que no estamos condenados ni al PRIAN que nos defraudó pero tampoco a Morena que no ha sabido aprovechar las oportunidades que el mundo nos ofrece como país", apuntó.

Samuel García negó que los empleados de los organismos autónomos de Nuevo León vayan a resultar afectados este 15 de noviembre al no recibir su pago de nómina por parte de la Tesorería del Estado, presuntamente como parte de la pugna entre el Gobernador Samuel García y el PRIAN por la designación del gobernador interino que cubrirá la licencia de seis meses del gobernador emecista.

El pasado domingo 12 de noviembre, Samuel García se registró como precandidato a la Presidencia de la República ante Movimiento Ciudadano (MC), luego de que el 23 de octubre presentó, a través de la Consejería Jurídica, una solicitud de licencia por seis meses para separarse de su cargo ante el Congreso del Estado.