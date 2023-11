Platicar con Xóchitl Gálvez sería una incongruencia vital, advierte Ebrard

El excanciller aseguró que después de que quedó fuera del proceso interno de Morena no habló con Xóchitl Gálvez ni se reunió con ella para una posible integración a la coalición.

"No he hablado con ella. La respeto, la ultima vez que la vi en persona fue en Egipto con motivo de la presentación de metas de México, con John Kerry [enviado especial de Estados Unidos] el año pasado. No platicamos ni yo buscaría esa opción, sería una incongruencia vital que después de ventitantos años en posiciones distintas de repente cambiar de postura política, no me parecería", señaló.

El excanciller reconoció que sí tiene una buena amistad con Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, sin embargo, destacó que siempre fue respetuoso, por lo que en ningún momento se reunió con el Comité del partido naranja para negociar la candidatura para la Presidencia, pues se trató de una especulación política.

"Yo tengo muy buena relación con Dante, es amigo mío desde hace muchos años. Dante fue muy cuidadoso, muy respetuoso, y me dijo, nosotros estamos en el proceso interno de selección y le dije, la opción principal para mí es que mi partido, entienda lo que estoy diciendo. Es decir, nunca hubo más allá de una conversación de ese tipo, cada quien actualizó su postura. No tuve una reunión con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, tampoco dijo voy a cambiar mis procedimientos, nada de eso. Era más especulación política", apuntó.