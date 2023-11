Delgado celebra decisión de Ebrard; admite que habrá sanciones tras proceso

“Lo que siempre defendimos fue que, tal y como lo contestó el presidente de la República, yo no aceptaba que se dijera que hubo intervención de la Secretaría del Bienestar en el proceso interno, porque eso es falso y no hay nada que lo pruebe, porque eso no tiene que ver con sanciones de partido, tiene que ver directamente con acciones del Poder Ejecutivo”, anotó.

Delgado Carrillo aclaró que el partido y la Comisión solo puede sancionar a militantes que hayan cometido alguna falta.

“No puede sancionar a funcionarios públicos, a secretarías de Estado, por supuesto que está más allá del alcance del partido”, explicó.

Luego de la decisión del también exjefe de gobierno de que no aceptará la senaduría como “premio de consolación”, el dirigente morenista comentó que corresponderá a Sheinbaum decidir ese escaño.

Delgado celebró también que, tras el proceso interno para definir a los coordinadores en los ocho estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entidades donde habrá elecciones el próximo año, no haya habido división ni rupturas internas.

“Morena va sin divisiones y con unidad, avanzando hacia el 2024. Vamos por 10 de 10. Vamos a ganar las nueve gubernaturas y la presidencia de la República.

“Se quedaron con las ganas (de ver una división en Morena), acotó el dirigente nacional.