Marcelo Ebrard se apunta para 2030; AMLO festeja que se quede en Morena

Marcelo Ebrard dijo que esperará al siguiente proceso para buscar la Presidencia de la República; es decir, el año 2030.

“Sí, por supuesto, yo voy a seguir adelante. Me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros cinco para contender por la presidencia", dijo durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.