El Frente Amplio va (de nuevo) tarde en definición de perfiles para gobernador

Oposición débil

Pero el reto no es sencillo. Además de cargar con conflictos internos y el costo de la derrota, algunos partidos no han logrado reposicionarse ante el electorado, en particular el Revolucionario Institucional,

“El desencanto ciudadano sigue estando vigente. Es lo que PRI-PAN no han entendido. Al PRI lo veo más o menos desaparecido, pero Acción Nacional ha sido hasta cierto punto congruente. Sin embargo, el hecho de no admitir los grandes errores que cometieron entre ellos el más grande de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, como no lo admiten, siguen cargando con ese desencanto. Y entonces, pues, la idea de la esperanza en Morena sigue siendo una idea robusta. Entonces tienen que aprender a romper con eso”, agrega José Antonio Carrera.

Al desencanto, los partidos del Frente llegan con pocos cuadros y con debilidad interna. Aldo Muñoz Armenta politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) explica que para ganar una elección no solo se requiere un candidato competitivo, sino que los adversarios estén débiles, como se ve hoy a la oposición.

“La oposición enfrenta falta de personajes, atractivos electoralmente hablando, en siete estados, tampoco tienen muchos recursos políticos ni económicos. A eso hay que agregarle el peso que todavía tiene la marca presidencial, que el presidente López Obrador sigue siendo un referente de tipo electoral muy fuerte, muy potente.

"Tienes una oposición muy debilitada, desorganizada, desarticulada, sin personajes importantes que tengan los recursos económicos, el carisma, la fuerza personal, como para ser un referente de contraste frente al gobierno" José Antonio Carrera

Desde los partidos de la oposición ya hay varios que han levantado la mano para buscar una candidatura, sin embargo, desde el Frente Amplio no se ha informado cómo ni cuándo se elegirán a los candidatos.

A decir de los órganos partidistas, se realizará una decisión tripartita y gran peso de las candidaturas recaerá en las dirigencias estatales, pero eso, demorará varias semanas.