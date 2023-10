Excandidatas presidenciales lamentan ataques a Xóchitl Gálvez desde el Ejecutivo

La senadora panista puso de ejemplo el caso de su compañera de escaño, Xóchitl Gálvez, cuya violencia “más fuerte y peligrosa proviene de Palacio Nacional”, porque no solo se te ataca, sino difama, se exhibe a clientes y se vulnera la norma electoral.

“Y esa violencia yo nunca la había visto ni la había vivido en este país. Nunca había vivido más allá de cualquier partido que estuviese gobernando que quien encabezará el Jefe del Ejecutivo ocupará media hora, una hora, un día y otro también para atacar la persona de una candidata", anotó.

En su turno, la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo dijo que no cambiaría nada su candidatura porque le permitió tener mayor experiencia no solo personal, sino política y profesional. "No todo es una batalla, tienes que escogerla, pero esta (la candidatura presidencial), feliz de haberla escogido".

Sin embargo, observó que actualmente hay un discurso de odio que parece permitir violentar a quien sea, esto es, sea hombre o mujer, por lo que piensa y por no estar de acuerdo con ciertas ideas.

“Y si además es mujer, va a ser más fuerte. Dimos un ejemplo con Xóchitl (Gálvez), doy otro con (la ministra) Norma Piña. Seguramente todas tenemos muchos ejemplos, pero creo que el Poder Judicial es el que menos tiene instrumentos de defensa social".