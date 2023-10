Campañas millonarias: aspirantes a la Presidencia podrán gastar 7.3 mdp al día

Baños Martínez coincide en que en un proceso tan grande como el que se vivirá en 2024 será muy difícil detectar los recursos que ingresen de manera ilegal a las campañas.

“Ese recurso no se puede fiscalizar. No hay forma de comprobar, lo reciben de muchas maneras. Todo lo que se ha bancarizado, el INE lo revisa, pero lo no bancarizado, el INE ni cuenta se da”, indica.

Resalta que muchas operaciones del crimen organizado se realizan en efectivo, “y ese dinero circula a las campañas sin que tengan contacto con los bancos. Hay que ver Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla y Tamaulipas, con Américo Villarreal, como circulo el dinero en efectivo hacia estos candidatos”.

Al final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), les otorgó el triunfo a ambos candidatos, cuando dijo, ambas fueron financiadas por el crimen organizado.

En el primer caso, la Sala Superior declaró la validez de la elección, aun cuando se confirmó que hubo participación del crimen organizado en cuatro municipios del estado y en el segundo caso, determinó que no se presentaron pruebas que acreditaran la presunta intervención del crimen organizado y violencia generalizada, así como vínculos del gobernador electo o integrantes de Morena con algún grupo delictivo.

¿Es posible realizar campañas menos costosas?

El académico Javier Santiago Castillo se pregunta si ¿podría haber campañas menos costosas?” y responde: “Sí, podría haber campañas menos costosas”.

"El término austeridad no es aplicable en todos los casos; si se amplía el tiempo de radio y televisión para los candidatos, lo que podría disminuir los actos presenciales y tener una publicidad más penetrante”, ejemplifica.

También recuerda los gastos que actualmente se destinan para pinta de bardas y espectaculares, así como para la logística como son sillas, equipos de sonido, lo que contribuiría, anota, a una auténtica equidad de la contienda.