Xóchitl Gálvez y Sheinbaum aceptan protección federal en sus recorridos

“Hace unos días me reuní con el general secretario de la Sedena Luis Cresencio Sandoval a quien agradezco me haya sugerido un apoyo para mi seguridad. Le planteé que fuera algo sencillo que no me impidiera estar cerca de la gente”, publicó este martes 3 de octubre.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Sheinbaum había aceptado la protección y dijo que habría una reunión con Xóchitl Gálvez, la virtual candidata de la oposición a la Presidencia, sobre el mismo tema.

“La señora Xóchitl como a Claudia, se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia, se está hablando con ellas; tengo entendido que ya una de ellas aceptó, de la vigilancia, protección”, dijo en su conferencia matutina.

En el caso de la senadora panista, el Ejecutivo explicó que no es que haya rechazado la propuesta si no que iba a haber una reunión para estudiar los detalles del alcance que tendría la protección. Hasta el momento, ni Sedena ni Xóchitl Gálvez se han pronunciado sobre la reunión prevista para las 12:00 horas.