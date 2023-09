Xóchitl Gálvez se reunirá con el titular de la Sedena esta semana

Como muestra, citó los estados de Chiapas, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Michoacán y lamentó que el crimen organizado sea el quinto empleador de jóvenes.

Xóchitl Gálvez es la responsable del Frente Amplio por México. (Foto: Shelma Navarrete )

De acuerdo con la responsable del Frente Amplio por México (FAM), “(Claudia) Sheinbaum garantiza la continuidad de esas políticas de abrazos y no balazos. El problema es que ella no acepta que es una política ya fracasada, no acepta que el tema de la seguridad es grave y ella no dice una palabra sobre el tema de la seguridad”.

Señaló que el encuentro con el titular de Sedena es resultado de la carta que éste le envió para ofrecerle seguridad personal. “Me la ofrecieron. Yo no la solicité. Él me envió una carta… no sé en qué condiciones”, expuso.

“Estado que voy, estado donde la delincuencia ha ganado terreno. No sé qué información tengan ellos, pero qué bueno que ya regresó nuestra alcaldesa (de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue privada de la libertad el 24 de septiembre en el municipio de Zapopan, Jalisco)”, acotó.