Morena en Senado perfila trabar designaciones para Tribunal Electoral y el INAI

Morena en estrategia dilatoria

Este día se perfiló que Morena nuevamente aplique una práctica dilatoria y no designe comisionados del INAI y tampoco a los magistrados para la sala superior del Tribunal Electoral.

Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, condicionó que si no aceptan los perfiles que propone Morena para los comisionados del organismo, no se conseguirá la mayoría calificada.

“En el caso del INAI, nosotros vamos a cumplir, lo que no garantizo es la mayoría calificada porque esa depende de los consensos que se logre en los próximos días. No estoy diciendo que no se va a alcanzar, solo advierto que la mayoría calificada se construye con todos los grupos parlamentarios, expuso.

En el tema de las suplencias para el Tribunal Electora, Ramírez Aguilar advirtió que Morena no aprobará a ninguna de las personas propuestas por la Corte, debido a qie todas salieron de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata.