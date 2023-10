INE ordena a AMLO eliminar el posdata de las mañaneras hacia conservadores

El consejero Arturo Castillo respaldó el proyecto, sin embargo, pidió modificar la argumentación del mismo, dado que dijo, se trata de un acto novedoso que debe ser analizado en sus propios méritos.

El consejero consideró que con el agregado, el presidente no está modificando el texto que se le ordenó a la Presidencia publicar, aunque estuvo de acuerdo con el razonamiento del proyecto, “en el sentido de que sí tiene elementos que, desde una perspectiva preliminar, nos permite concluir que podrían ser contrarios a la normatividad y que, por lo tanto, se ordene que se retiren”.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala coincidió en que se debe realizar un análisis más profundo para determinar si este tipo de agregados son válidos, cuando se está cumpliendo lo mandatado por una autoridad “o implica algún incumplimiento o algún reto a la autoridad en el modelo constitucional”.

"No estamos ante un cumplimiento ordinario y, me parce bien que por ser un tema novedoso el área presente a esta Comisión de Quejas la resolución que recae a denuncias presentadas, no es un tema de oficio”, explicó.