Mi querido gobernador @makugo, muchas felicidades por tu #2doInformeQRO.



Me queda claro que apostándole a la seguridad, movilidad y educación, estás #ConstruyendoElFuturoDeQuerétaro. pic.twitter.com/qnNzVqRW9l — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 30, 2023

Sobre los señalamientos por presunto plagio contra Claudia Sheinbaum en su tesis de licenciatura de Física, la coordinadora nacional del Frente Amplio por México (FAM), aclaró que será la UNAM la que también decida en este caso.

“En el caso de ella, habrá que ver si la UNAM la cita para el tema… será la UNAM la que decida qué procede en el caso de ella. Y creo que todos debemos aprender de las experiencias”, enfatizó.

Y en torno a los espectaculares de los aspirantes de Morena, insistió que al partido guinda lo que le sobra es dinero.

“Hay demasiado dinero de Morena. Hay demasiado dinero y seguramente es dinero de la corrupción o es dinero de los machuchones que después les van a cobrar. Luego se quejan por una entrevista que me hacen a mí y que luego me obligan a bajar, pero no está habiendo piso parejo”, añadió la legisladora.