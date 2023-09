Opositores acusan a Morena de impulsar con fines electorales la CURP con foto

Zepeda lamentó que Morena busque “revivir” la vieja pugna de la Cédula de Identidad versus el INE o IFE, mediante la cual el gobierno federal busca “jalar” la identificación oficial con fines electorales, cuando el INE –anotó– ya cuenta con un padrón confiable.

“Si ya tenemos un padrón confiable en este país con credencialización que nos cuesta a los mexicanos y con un padrón confiable, para qué abrir otro. ¿Nada más porque lo quiere tener el gobierno?”, cuestionó.

Además, añadió, la nueva Ley General de Población no incluye la protección de datos personales.

“Quieren hacer esta cédula y no traen protección de nuestros datos personales y biométricos. De hecho, dice que se lo pueden compartir a cualquier dependencia, pero no dicen por qué, ni cuándo. Es bien grave, la información (personal) puede terminar en cualquier lugar”, añadió.

El líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, adelantó que la oposición no aprobará una nueva Ley General de Población si antes no se precisan los fines para los cuales se busca crear la base de datos personales.

“No puede haber una base de datos si no se dice cuál es el fin, recordarán que eso se trata de hacer con los teléfonos celulares, que todo mundo diera sus biométricos y lo que dijimos es para poder tener una base de datos así se tiene que decir cuál es la finalidad”, expuso.

El legislador recordó que la Constitución es muy clara: se tiene que cumplir con lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que, si no se cumple con ello, agregó, no se aprobaría.

“Es probable que se pudiera impugnar si no se corrige eso. Yo ayer se los advertí, son varias cosas que no están corregidas y lo que me han dicho es que parece que lo van a plantear, lo van a buscar corregir, pero de cualquier manera puede dar pie a una acción de inconstitucionalidad”, señaló.