No me voy a callar a cambio de unos cargos, advierte Marcelo Ebrard

Aunque hay quienes opinan que es un berrinche no reconocer los resultados, Ebrard lo rechazó y recordó que en algún momento también se opinó lo mismo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que “muchos callan” porque les advirtieron que si hablaban ya no iban a obtener algún cargo, pero aclaró que él no lo hará porque lo que está en juego no son los cargos.

No voy a hacer caso al exhorto por el silencio, no estoy para eso”. Marcelo Ebrard

Ante el constante llamado a la unidad interna, Ebrard dijo que así era en los tiempos del PRI donde se pedía unidad y disciplina a costa de todo.

“Que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba, perdón que lo diga, en el PRI antiguo. La unidad y la disciplina están por encima de las convicciones decían...Claro que es importante mantener la unidad, sino no quisiéramos mantener la unidad, no estaríamos esperando la respuesta de Morena”, destacó.

En cuanto a su impugnación, resaltó que lleva dos semanas esperando, sin embargo, no lo hará de manera indefinida.