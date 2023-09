“No le echaré la culpa de los problemas a Calderón ni a AMLO”, dice Xóchitl

Xóchitl Gálvez, quien representará a la oposición en la elección presidencial de 2024, aseguró hoy que si gana, no culpará a los gobiernos del pasado de los problemas en el país.

"Yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador, yo no le voy a echar la culpa a ellos", dijo la senadora durante un evento en Zacatecas.