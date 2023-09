Sheinbaum responde a Gálvez: "Estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas"

Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como hice en la Ciudad de México.

La casa que me preocupa y ocupa es la casa de todos y todas. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 15, 2023

En sus redes sociales, Xóchitl compartió un video en el que preguntó a Sheinbaum Pardo si está de acuerdo con la demolición de su casa y la de sus vecinos.

“Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de los vecinos?”, cuestionó la senadora de la República.

La legisladora acusó que detrás de esta idea está el equipo de campaña de Sheinbaum.

"Claudia, esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma?, ¿que se vale hacerlo?", dijo.

Esta es la primera ocasión en que Sheinbaum responde a Gálvez por el tema de la posible demolición de la casa, a la que incluso también ya se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, dijo el jueves en su conferencia matutina el presidente.