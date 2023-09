Políticos de oposición critican encuesta de Morena; acusan "dedazo" de Sheinbaum

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, acusó que la elección de Sheinbaum confirma la imposición por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace dos años.

“Se confirma lo que era más que obvio, desde hace dos años Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías y miles de ‘cuervos de la nación’ al servicio de la corcholata designada, pero el presidente tiene muy malas noticias, su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta, ni levantará", señaló el líder del blanquiazul.

Con el dedazo en el proceso de Morena, comenzó el fin del gobierno de @lopezobrador_, porque su corcholata perdió el gas, no levanta, ni levantará.



Ebrard ánimo, aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primer mujer presidenta de México. pic.twitter.com/DOSr9Er4CA — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 7, 2023

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, sostuvo que desde hace incluso cinco años se advertía que Sheinbaum sería la elegida por el presidente para contender en 2024. “Claudia sería la elegida por el dedo presidencial para ser la candidata del Peje, de Morena y sus aliados, a la presidencia de la república. A Marcelo le hicieron trampas, se lo habíamos advertido”, dijo en un video compartido en su cuenta de X.

El presidente del Sol Azteca sostuvo que el conflicto en el proceso interno de Morena refleja que están “moralmente derrotados”. “Morena está dividida, está evidenciando su incapacidad para organizar procesos limpios, ello que querían por cierto desaparecer al INE para organizar elecciones, véanlos haciéndose trampas entre ellos y por eso están moralmente derrotados”, sostuvo.

Luis Cházaro, diputado federal por el PRD y aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, criticó la elección de Sheinbaum en la encuesta de Morena al señalar que fue elegida “por un solo hombre”, en contraste con el proceso del Frente Amplio por México.

A @XochitlGalvez la elegimos millones , a @Claudiashein un solo hombre , así la diferencia , les vamos a ganar porque Xóchitl es del pueblo y claudia es de su jefe.



pic.twitter.com/CNkXzILElZ — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) September 7, 2023

Algunos otros, como Fernando Belaunzarán, defendieron a Marcelo Ebrard, quien no estuvo presente en el anuncio de Morena.

Critican la encuesta

Gálvez, quien el domingo recibió la constancia que la acredita como abanderada del Frente Amplio por México para las elecciones de 2024, sugirió –sin hacer mención de su nombre– que invita a Marcelo Ebrard a unirse al bloque opositor.

“¿A ti tampoco te cumplió AMLO?”, publicó en X (antes Twitter), mientras Ebrard y su equipo ha señalado irregularidades en la encuesta de su propio partido.

¿A ti tampoco te cumplió AMLO?



Únete a los millones de decepcionados.



En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 6, 2023

“¡Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta!”, entonó la senadora entre risas ante medios de comunicación al ser cuestionada sobre el proceso en Morena. “Pues que lo escuchen, ¿no? Que escuchen a Marcelo, creo que es justo que lo escuchen”, dijo.

Gálvez defendió la definición en el FAM. “En el Frente sí se hizo la encuesta, ya no se hizo la consulta porque no hubo segundo contendiente. En el momento en el que conoce Beatriz (Paredes) la encuesta decide retirarse”, sostuvo.

La presidenciable de la alianza PAN-PRI-PRD descartó las voces que piden ella renuncie a su cargo si será candidata presidencial en 2024, dirigiendo una crítica a la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum hizo dos años de campaña desde la jefatura de Gobierno, pagó millones de pesos de espectaculares, traía un montón de camiones y ahora sí quieren que yo pida licencia cuando a ellos no se los exigieron”, dijo.