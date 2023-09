Omar García Harfuch se dice listo para cualquier tarea en la CDMX para 2024

El secretario recalcó que pese a que tiene un compromiso con la seguridad y se dedica más a la resolución de las tareas diarias y a la parte de la administración, también se encuentra listo para enfrenta cualquier reto.

– ¿Está listo para la encuesta de Morena?, cuestionó el reportero.

– “No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar, y si mi mente empieza a estar en la encuesta no voy a estar en la seguridad”, respondió el secretario.

– Pero… ¿listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad?, fue cuestionado nuevamente el secretario.

– “¡Sí, por supuesto. Listo!”, agregó.

García Harfuch también negó además que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo quiera como se ha mencionado, pues apuntó lo que ha sentido en cuatro años es un respaldo a la capital y a la policía capitalina por parte del Gobierno federal.

“No, la verdad no es así, cuando estás en esta posición surgen cualquier cantidad de rumores. ¿Qué es lo que yo he sentido en estos casi cuatro años?: un respaldo a la capital y a la policía de la Ciudad de México por el gobierno federal. ¿Quién encabeza el gobierno de México?, pues el señor presidente, y nunca hemos tenido algo mal”, declaró.

El secretario insistió que aunque es no es un político, tiene claro que su tarea tras convertirse en secretario de Seguridad y la instrucción que recibió por parte de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue "bajar los índices delictivos, mejorar la policía; en pocas palabras: mejorar la Ciudad de México donde y desde donde nos toca".

Finalmente, el secretario dijo estar contento con que algunas encuestas lo posicionen entre los aspirantes a la jefatura de Gobierno con más apoyo ciudadano, porque insistió, "eso quiere decir que la gente reconoce que estamos trabajando".

“A nosotros, y hablo en plural porque somos un equipo, nos da muchos gusto si una encuesta refleja buenos números, porque quiere decir que la gente reconoce que estamos trabajando, pero nosotros estamos enfocados en la seguridad, porque en este trabajo no se permiten las distracciones. No puede haber agendas paralelas”. (Y entonces recuerda que los delitos de alto impacto han bajado hasta 45%).", dijo.

“Creo que cuando eres servidor público que está dedicado a trabajar sin distracción alguna la gente lo reconoce, y entonces nos sentimos capaces de cumplir con cualquier tarea, con cualquier tarea que sea en beneficio de la sociedad. La gente reconoce cuando alguien trabaja y cuando no eres más que un show", agregó.