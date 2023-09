Luis Donaldo Colosio Riojas se descarta como candidato presidencial en 2024

A pregunta expresa de Agustín Basave, Colosio Riojas explicó las tres razones por las que no buscará la candidatura presidencial: la primera de ellas dijo, es que no es el momento indicado; la segunda razón mencionó, es que él no quiere ser quien divida a la oposición y la tercera razón porque dijo, es porque quiere estar con su familia e hijos.

"Yo respeto mucho mi trabajo como para estar constantemente distraído en cosas que todavía no ocurren, pero mi respuesta es no por tres razones; la primera de ellas es porque no es el momento adecuado, no nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público y hay que saberlo reconocer, este es un proceso de maduración, de aprendizaje y sobre todo de construcción de equipos, un equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien se pueda planear un buen proyecto político y sobre todo técnico y finalmente que sea un momento en donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente.

"En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a un oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México, no voy a entrar a esas riñas inconsistentes, respeto mucho a Movimiento Ciudadano es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera en la política, pero no voy a ser artificie de la división de una oposición, sería irresponsable.

"Y finalmente una razón muy egoísta, la más egoísta de todas pero quizá es la más importante, mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y este es el momento para estar con mis hijos", dijo.