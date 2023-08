Indira Kempis se suma a las aspirantes a la Presidencia en 2024

A diferencia de ustedes, @MarkoCortes, nosotros no actuamos en función de lo que diga el presidente.



Pero sí en función de lo que quieren los mexicanos. Y como la mayoría no quiere la alianza con la vieja política, es lo que haremos.



Ustedes son el pasado al que no volveremos.… https://t.co/d4gH8fvZct pic.twitter.com/bHl3XkiH7c