Sucesión presidencial entra a momento clave: en nueve días habrá candidatos

A diferencia de otros procesos electorales, en septiembre México conocerá el nombre de los aspirantes a la Presidencia de la República y no hasta finales de año como sucedió de manera oficial en los sexenios previos.

Sin ser contemplada por la legislación, la etapa que recién concluyó fue una especie de "pre precampaña" en la que Morena optó por adelantarse a la contienda presidencial para ganar ventaja. El Frente hizo lo propio aunque semanas más tarde.

Expertos advierten que este proceso electoral dejará un precedente ante una posible reforma electoral en la que se determine regular estos procesos internos.

“La legislación no prevé este tiempo, o sea fueron 'pre precampañas', la ley no lo contempla, o sea, los legisladores nunca pensaron que alguien iba a hacer de manera tan abierta una campaña. Entonces tenemos ahí un vacío que hay que resolver: o resolvemos prohibirlo totalmente o regularlo, solamente regularlo en materia de los recursos, me parece que es lo preocupante”, plantea Javier Rosiles, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH).

Los cierres marcados por acusaciones y llamados a la unidad

Marcelo Ebrard y Adán Augusto López eligieron la Ciudad de México para hacer el último llamado; Claudia Sheinbaum tuvo su último mitín en Veracruz; Noroña en Zacatecas; Velasco en el Estado de México y Monreal realizó un cierre virtual.

El primero en tomar el micrófono para hablar de la transformación y pronosticar su triunfo en las encuestas fue Marcelo Ebrard. En la Arena Ciudad de México, el excanciller “echó la casa por la ventana”, pues ahora no realizó un evento con pocos ciudadanos, sino congregó a miles, quienes llegaron en autobuses desde diferentes puntos de la capital e incluso desde otros estados.

A sus simpatizantes se les atendió: a todos se les entregó su kit con sándwich, refresco, camisa, gorra y gel antibacterial, se les entretuvo con la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera y al finalizar recibieron más camisas y bolsas ecológicas con la imagen o frase ¡Sonríe, ya ganamos!.