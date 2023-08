Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, rechazó que se haya reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aclaró que no ha recibido ningún regaño por las denuncias que ha realizado entorno al proceso interno de Morena.

“No he tenido yo reunión con el presidente ni creo que la vaya a tener hasta después del proceso. No existió esa reunión ni me han llamado la atención de nada”, dijo este martes en una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua.