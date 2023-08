Delgado responde a Ebrard: no hay ni una prueba de irregularidades

“Recibimos una carta de la representante de Marcelo Ebrard (Malú Micher) haciendo esta denuncia, pero no fue acompañada de ninguna prueba y hay un reclamo hacia la dirigencia del partido, ellos dicen por omisión en nuestra actuación y la actuación específica es sobre la Secretaría de Bienestar”, explicó.

“Pero está muy claro que nosotros somos el partido político, la Secretaría del Bienestar está dentro del Poder Ejecutivo y pues su jefe es el presidente de la República y el presidente ya dio respuesta a ese señalamiento”, agregó.

Delgado aseguró que no ve "ningún escenario de ruptura”, pues considera que el proceso ha transcurrido sin problemas y la realización de encuestas será clara.

“Desde el partido no vamos a dar ninguna justificación para una posible división “, dijo en conferencia de prensa.

Incluso, vio normal que haya quejas, pues –destacó– el proceso interno para definir al coordinador de los comités de defensa de la "cuarta transformación" “es una contienda real"

"Entonces obviamente hay diferencias, desencuentros, distintas opiniones, pero nada que justifique una ruptura. El proceso se va a llevar a cabo con absoluta transparencia“, apuntó.

Esta es la primera vez que Delgado habla sobre las acusaciones de Ebrard e insistió en que recibió unas cartas “que no contienen ninguna prueba".

“Hay reglas definidas que tienen que respetarse. No puede llevarse a cabo este proceso y si no me gusta el resultado entonces cuestiono las reglas. Las reglas se firmaron antes”, añadió.