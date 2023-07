Mientras tanto, a senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser inscrito en el registro de personas responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Lo que el presidente hace contra mí es violencia y me voy a ir a los tribunales. Y le voy a ganar y va a tener que ser inscrito en la lista de violentadores, porque decir que soy un globo que me inflan, decir que soy un títere de los hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecha”, dijo este domingo durante su visita a Oaxaca.

Gálvez se deslindó de nuevo de las expresiones difundidas por el expresidente Vicente Fox y aclaró que el exmandatario no la representa.

“Agrede el origen de Claudia Sheinbaum, lo voy a condenar públicamente, trate de quien se trate, o sea, creo que no estamos para ese tipo de declaraciones, de descalificaciones de nadie por su origen religioso, su origen cultural, o sea nada. Estamos para sumar todos, entonces yo le digo al presidente Fox: él no, no me representa”, agregó.

Ante sus seguidores en Oaxaca, la senadora recordó que Fox la quiso acompañar cuando ella iba a ir a Palacio Nacional a hacer efectivo su derecho a réplica, pero ella se opuso:

“No, no, no, esto no es de hombres, esto es entre el presidente y yo solitos. Yo nunca he necesitado un hombre que me esté levantando la manita o me esté empujando”, añadió.

El exgobernador de Tabasco Adán Augusto López, también aspirante a la candidatura presidencial de Morena, reconoció que hay quejas porque en sus mítines se dice “hermano” del presidente Andrés Manuel López Obrador

“Con todo respeto, él (el presidente) es el que me presume, pues yo me dejo querer… somos hermanos”, dijo.

El aspirante a coordinar la defensa de la “cuarta transformación” realizó una gira por municipios de Puebla, en donde se quejó de que lo quieren acallar: “Me andan diciendo: ‘Es que tú presumes de que Andrés Manuel es tu paisano’”.

En su mitin en Puebla, el exsecretario lanzó una crítica al expresidente Vicente Fox por pedir que regresen las pensiones a expresidentes: "Un agorero del desastre… una chachalaca grandota guanajuatense".

Reiteró su propuesta de que la pensión para adultos mayores no sea para las personas de 65 años sino incluso desde los 63 años.

Sobre las encuestas de posicionamiento que lo colocan en cuarto lugar, desestimó los resultados.

“La estrategia de algunos compañeros a propósito de las encuestas que se publican en diversos medios de información; son encuestas anímicas, las publican para mantener el ánimo de los que aparecen ahí favorecidos”, sostuvo en entrevista en Amozoc, Puebla.

En Amozoc de Mota, tierra de gente buena y valiente, nos dejaron claro con su respuesta y participación, que los poblanos están del lado correcto de la historia.



En unidad, continuamos construyendo el camino seguro para la consolidación del cambio verdadero. pic.twitter.com/hITM0CAN0a — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 23, 2023

El exsenador panista Jorge Luis Preciado revivió su propuesta para legalizar el uso de armas para que cada ciudadano se pueda defender en caso de riesgo a su vida, el de su familia o patrimonio, lo que a su juicio inhibiría el delito”.

“Los mexicanos debemos tener el legítimo derecho a defendernos, no estamos a favor del arma, estamos a favor de que las personas, los mexicanos de bien nos podamos defender (…) un paso muy importante para vivir seguro es que cada mexicano como dice nuestro Himno Nacional, un soldado en cada hijo te dio”, indicó en un video difundido en sus redes sociales.

“Si el gobierno no nos puede defender, que no nos quite el derecho a defendernos legítimamente, por eso vamos a promover la posibilidad de que cada ciudadano pueda poseer o portar un arma”, expuso el panista, acompañado por personas que respaldan su propuesta.