“Como ella sabe que no hay pruebas en mi contra, porque no hay corrupción, insinúa, nomás hace insinuación, sino estaría ella llevando la denuncia penal a la Fiscalía. Sería lo concreto, si estás insinuando que soy una persona... pero va a decir que no se refería a mí”, expresó Xóchitl.

“Yo asumí que se refería a Salinas, que se refería a Bartlett, a Romero Deschamps, a muchos priistas que seguramente fueron parte de sus bancada, de sus amigos... seguramente se refería a ellos”, añadió en la entrevista con Loret.

Horas más tarde, también con Loret -ahora en su programa diario de Latinus- , Paredes negó haber centrado su señalamiento en Gálvez.

“No iba apara ella. Estamos en una etapa de la política mexicana en la que parece que no podemos referirnos a ideas y conceptos. El eje del planteamiento es que es necesaria la ética. Estábamos en mesa en que el tema era el combate a la corrupción”, dijo la priista.

“Yo respeto a Xóchitl, nos conocemos, tenemos buena relación, sería yo menor si utilizo un foro publico para usar ese tipo de argumentos. (...) Yo no pienso que el mundo esté centrado en Xóchitl Gálvez. El mundo existe. La gente de México está preocupada por las cuestiones en general. Mexicanos somos capaces de trascender el yo individual”, añadió.

Antes de eso, Xóchitl había cuestionado los motivos por los que Paredes no había logrado generar expectativa entre los votantes ciudadanos.

“No sé si los mexicanos quieran a un priista. ¿Por qué Beatriz no había generado el encanto o la participación de los ciudadanos? Pues la verdad... no la había generado y había levantado la mano hace un año. Sí tiene que reconocer el Frente Amplio que yo soy una mujer que sale de fuera de los partidos, y quizá lo que generó el encanto es que no tengo partido”, anotó Gálvez en la entrevista con Loret.