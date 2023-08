Entre críticas a AMLO y su Gobierno, finalistas opositores superan otro Foro

En su cierre, la senadora Xóchitl Gálvez dijo: "lo que yo les vengo a ofrecer es la victoria. Si ustedes van, yo voy".

En materia de derechos dijo que todas las carencias de la sociedad son una violación a los derechos humanos de los mexicanos.

Repudió que se hayan reducido recursos a refugios para mujeres violentadas, que no haya inversión en energías renovables, que no sea realidad el acceso a agua potable, o que 50 millones de mexicanos no tengan acceso a la salud y las personas de tercera edad tengan que destinar de sus ingresos para medicinas.

Insistió en que en sus recorridos le han dicho que ya tienen esperanza.