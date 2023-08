Marcelo Ebrard va al INE a pagar multa; no dejará a Morena, insiste

La multa le fue impuesta por el INE a solicitud de Movimiento Ciudadano (MC) por haber dado a conocer “opiniones” en materia de seguridad y salud el marco del proceso interno del partido Morena para definir a su coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación, temas que los denunciantes consideran actos anticipados de campaña.

Pagué multa por 10 mil pesos del INE por compartir ideas sobre seguridad, salud e igualdad de https://t.co/EF4N7y1nDu sanciona a quien piensa cómo resolver lo que preocupa a la sociedad.Les importa más castigar a la ambulancia por su velocidad que salvar al paciente que lleva. pic.twitter.com/f2Z2M3B4kl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2023

Incluso advirtió que ya tiene su “guardadito” para pagar otras multas ya que seguirá en la línea de dar a conocer sus opiniones respecto a los temas denunciados y otros que son de índole nacional, sin importar que Movimiento Ciudadano u otro partido lo vuelva a denunciar.

“Se me hace insólito que se me imponga una multa por compartir lo que pienso sobre semejantes temas importantes para México, voy a seguir compartiendo lo que pienso, si me ponen otra multa pues ni modo, no es desacato, sino que simplemente es mi derecho a mi libre expresión”, explicó.

Después de salir del INE, Marcelo Ebrard saludó a simpatizantes que lo esperaban afuera y explicó el motivo de su visita.



📹: Especial pic.twitter.com/Q85TXE8S6a — Expansión Política (@ExpPolitica) August 18, 2023

“No me voy”

A pregunta expresa de la prensa en el patio central del Instituto Nacional Electoral, Marcelo Ebrard resaltó que no tiene las intenciones de abandonar el partido Morena, pese a las acusaciones en contra de la aspirante Claudia Sheinbaum por presunto acarreo de personas a sus asambleas informativas en varios estadios del país, el uso de la infraestructura de la Secretaría del Bienestar para operar a favor de la exjefa de gobierno y las inconformidades por las empresas que en próximos días levantarán una encuesta a nivel nacional para definir el abanderado presidencial de 2024.

“A los que les urge que me vaya de Morena es a los que saben que les vamos a ganar, porque van perdiendo, yo lo que quiero es que se proteja y que la gente pueda elegir libremente”, afirmó.

Ebrard criticó que el petista Gerardo Fernández Noroña se haya pronunciado en su contra del posicionamiento de su representación ante el partido Morena respecto a las casas encuestadoras.

“Sorprende que (Gerardo) Fernández Noroña casi pida mi expulsión, como si fuera el PRI de los años 80”, aseveró.