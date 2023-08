TEPJF confirma que Sheinbaum debe retirar propaganda que vulnera Lineamientos

En las demandas se argumentó que los criterios para calificar la propaganda como ilícita eran indebidos y que los Lineamientos violaban la garantía de no aplicación retroactiva, el principio de legalidad y de inviolabilidad parlamentaria.

Además, se señaló que la DEPPP no tenía competencia para ordenar el retiro de la propaganda; que la orden de retiro no respetó la garantía de audiencia previa, y que algunas publicaciones de Claudia Sheinbaum no debían retirarse porque se emitieron antes del inicio del proceso interno de Morena.

De tal suerte, el pleno desestimó los agravios relacionados con los Lineamientos, porque los planteamientos ya habían sido atendidos en definitiva en la sentencia de los recursos de apelación SUP-RAP-159/2023 y acumulados, SUP-RAP-157/2023 y en el juicio ciudadano SUP-JDC-255/2023 y su acumulado.