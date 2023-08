Silvano Aureoles: “No me pongo el saquito, yo sí ando en la calle"

“Yo acato las reglas”

Derivado de las denuncias presentadas por Morena y el Verde Ecologista, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó a Aureoles, a retirar de redes sociales los señalamientos en los que expresa abiertamente que quiere ser Presidente de México.

Justifica que sus señalamientos son más “un sueño, una aspiración legítima”, pero que, como todo demócrata, acatará las reglas.

“Ya lo retiramos (el mensaje de redes sociales). Yo acato las reglas, los mandatos de las instituciones y, en este caso, del órgano electoral”, indica el exlegislador.

¿Pero, es una precampaña adelantada o simulada? –se le inquiere.

No, porque es como si dijera: “voy a cantar como Jorge Hernández” de los Tigre del Norte. Es solo una aspiración. ¿Sabes cuándo voy a cantar como Jorge Hernández? Va a ser muy difícil, pero aspiro a cantar como él, porque me gusta la música ranchera.

“Soy un perseguido político”

Las denuncias y señalamientos directos que ha hecho le han valido convertirse en un perseguido político de la administración lopezobradorista, dice el perredista, quien refiere que hasta lo han denunciado por traición a la Patria.

“¡Estoy denunciado por traición a la Patria!”, señala en tono enfático al precisar que cada vez que el gobierno michoacano se enfrenta a una crisis o “traen algún desaguisado”, su respuesta es denunciarlo a manera de “distractor”.

“Y como les digo yo las cosas como son, nunca me van a perdonar que les demostré que no ganaron (Alfredo Ramírez Bedolla), que los impuso el crimen organizado. Pues por eso, esa no me la perdonan. Pero yo no me puedo quedar callado cuando veo la desgracia en la que se va conduciendo mi Estado y mi país.

-¿Sigue siendo un perseguido político? –se le pregunta, a casi tres años de haber dejado la gubernatura.

-Soy un perseguido político, pero a mí no me hacen… este, no me asustan pues. Yo no me rindo.