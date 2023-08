“El camino de México”: trayectoria de Ebrard se presenta en modo de documental

Comparto la Película El Camino de México de Enrique Olvera, presentada esta noche. https://t.co/K0MVxk8xxt — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 8, 2023

El excanciller Marcelo Ebrard compartió cómo surgió la idea de llevar a la pantalla grande su vida.

“Estaba yo con mis dos hijitos, cenando en la colonia Roma en, literalmente en la calle, una pizza y pasó Enrique. No lo había yo visto en buen tiempo y dijo ‘oye, yo quiero apoyarte, quiero respaldar tu proyecto, no me interesa ningún tema salarial o vender algo, sino lo que me gustaría es tener la oportunidad de hacer algún esfuerzo que permita apoyar tu proyecto’”, explicó este lunes durante la presentación.

El cineasta Enrique Olvera fue el encargado de realizar la película que está basada en el libro autobiográfico.

Ebrard Casaubon aclaró que este documental no tuvo ningún costo.

“Ésta no es una inversión más que, de simpatías, empatías y solidaridades, incluyendo el teatro en donde estamos. Jerry nos prestó el teatro, es un amigo de hace muchos años. Enrique dirigió, hizo este documental”.