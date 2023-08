Tras intercambio por seguridad, Sheinbaum agradece a Ebrard por seguir sus redes

En una entrevista con Expansión Política , el aspirante a la candidatura presidencial de Morena planteó que se ha rehuido constantemente a debatir, lo cual no entiende.

Usted ha insistido, que se necesitan debates, que se necesita contrastar las ideas…

Pues yo diría que habría sido muy bueno, pero Morena no quiso. La dirigencia consideró que no porque se iba a dividir mucho.

El otro día que presenté el Plan Ángel, Claudia, dijo, ‘bueno, pero no es pura tecnología’. Por eso le dije, ‘bueno, si quieres discutir de seguridad, pues hagámoslo’. No, ‘es que firmamos, no debatir’. Bueno, tú estás debatiendo mi plan, ¿no? Se ha rehuido consistentemente el debate. Incluso cuando ella lo ha propuesto. Yo no entiendo muy bien la razón. Es más, yo creo que a la gente le gustaría escucharnos, mucho.

Sheinbaum presume resultados y Ebrard

En otro tuit, Sheinbaum Pardo presumió que en su gestión, la Ciudad de México tuvo la tasa más baja de homicidios dolosos desde 1989.

En el gobierno de Andrés Manuel López la tasa se ubicó en 11, con Ebrard subió a 12 y con Miguel Ángel Mancera hasta 16 muertes por cada 100,000 habitantes.

Como jefa de gobierno en 2022, logramos la tasa más baja de homicidios dolosos desde 1989, ahora la Ciudad de México se encuentra entre las siete entidades con menos homicidios por 100 mil habitantes. Sí vamos a usar los principios de la 4T. ¡Ya lo hicimos, claro que seguiremos… pic.twitter.com/3gjumBOPSV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 2, 2023

El excanciller Marcelo Ebrard dijo que más allá de los resultados, hoy la pregunta es ¿qué sigue?

“Hace días presenté el PLAN A.N.G.E.L. respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país, porque hoy la cuestión es ¿qué es lo que sigue? ¿Qué otros pasos debemos dar? Pensemos en grande y llevemos al país al siguiente nivel”, finalizó en su video de menos de un minuto.

Más tarde durante sus recorridos por el país, Sheinbaum fue cuestionada sobre el mensaje que le dirigió Ebrard. Ella se mantuvo la postura de no intercambiar señalamientos, sólo agradeció al excanciller.

“Le agradezco a él que esté al pendiente de mis redes sociales, de los resultados que tuvimos en seguridad, y que sigan las redes porque seguiremos dando información”, dijo la mandataria ante medios de comunicación.