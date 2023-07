INE aprueba medidas cautelares contra AMLO por difundir encuesta en la mañanera

Ello, derivado de las quejas presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), por uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda, por la difusión de ese ejercicio estadístico en la conferencia mañanera del 26 de julio.

Los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño aprobaron el sentido del proyecto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y ordenaron se modifique el contenido de la conferencia matutina en todas las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

“No hay ninguna censura”, lo que se está aplicando es un cumplimiento del deber al que están sujetos todos los servidores públicos, aclaró la presidenta de la Comisión, Zavala Pérez.

“A mí me parece un tema delicado el que haya pleno conocimiento de cuáles son los deberes de parte del servidor público, del presidente de la República y que incluso retome estas partes en la mañanera haciéndose sabedor de ello y siga insistiendo en tocar cuestiones electorales que no le competen a un gobierno”, enfatizó.

Según los sondeos que difundió el mandatario federal, si hoy fueran las elecciones presidenciales, 49% votaría por la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Por eso, afirmó, su gobierno no tiene ningún motivo político para agredir a nadie.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada. Es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, no hay nada", subrayó el presidente López Obrador en la referida conferencia.

Los sondeos que citó AMLO fueron hechos por Covarrubias y Asociados, y el diario El País de España.

El presidente se centró en difundir los resultados de la pregunta sobre la intención de voto para la próxima elección presidencial.

"No las voy a detallar, porque entonces sí estaría yo, a lo mejor, infringiendo las normas, nada más voy a dar a conocer, de esa encuesta, una pregunta", explicó.

De acuerdo con la encuesta, de reciente publicación, la coalición PAN-PRI-PRD registra una intención de voto de 19% y Movimiento Ciudadano 7%.