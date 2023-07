Diario de las (no) campañas: “No soy calca”, contesta Sheinbaum a Claudio X

En respuesta al X tuit de Claudio X, el capitán de los conXervadoreX, en el que retuitea un artículo de Denise Dresser (no lo dice de frente), criticando que represento continuidad con sello propio, quisiera decir, claro que sí y con mucho orgullo.

No les va a alcanzar, dice Ebrard

Rumbo a la recta final de la contienda interna de Morena, Marcelo Ebrard aseguró que va bien en las encuestas y advirtió que, a su principal competidora, no le va a alcanzar la cargada, pues él ganará la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Transformación.

“Les vamos ganando, vamos subiendo, no les va a alcanzar la cargada”, advirtió en su gira por Quintana Roo.

El excanciller aseguró que, en encuestas serias, él encabeza las preferencias para ser el posible sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la última encuesta que se publicó el lunes de una casa de las que sí atinó en el Estado de México, dicen que nosotros vamos adelante”, comentó.

Este viernes, el exfuncionario federal visitó Cancún, Playa del Carmen en Quintana Roo, estado desde el que reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador dejarle a los ciudadanos decidir a quien quieren como candidato de Morena.

“Jamás se había preguntado y se lo reconozco al presidente Andrés Manuel López Obrador porque él pudo haberlo hecho de otra manera, pudo haberlo hecho de otra forma”, planteó.

Recordó que para que el piso esté más parejo, se le pidió a los interesados en participar, separarse del cargo y se fijó que será mediante una encuesta la forma en que se elegirá al candidato de Morena.

Xóchitl pide tranquilidad

Xóchitl Gálvez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se relaje y que “no haga la guerra”, luego de que el mandatario federal la señalara otra vez en su conferencia matutina.

Pese a las medidas del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíben hablar de la senadora, el Ejecutivo difundió este viernes el delito por el que Gálvez lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“El presidente López Obrador hizo confesiones del delito por el que lo denuncié y, al mencionarme, de nuevo se pasó por el arco del triunfo las medidas del INE”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de AMLO, explicó, prueban que violó el secreto fiscal, por lo que sus abogados presentarán denuncias complementarias.

“Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público”, expuso.

Sin embargo, sostuvo, el presidente hace tantas declaraciones contra ella porque está nervioso de su participación en las elecciones presidenciales de 2024.

“Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna”, indicó.

Xóchitl Gálvez denunció que López Obrador nuevamente desacató la resolución del INE al mencionarla tres veces en la mañanera y al difundir el pasado miércoles una encuesta sobre intención del voto que da la ventaja a Morena.

“Y hoy, el mencionarme, valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, pues demuestra que hay una desesperación en Presidencia de la República. El presidente insiste en fake news, y lo que yo le recomiendo es que se relaje, lo veo muy preocupado”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que ella seguirá trabajando y que los ataques de López Obrador no la distraerán de sus actividades.

“Yo le recomiendo que se relaje, que no haga la guerra ni el odio, que mejor haga el amor y trabaje por las y los mexicanos. ¡Verá que se sentirá mejor!”, publicó.

Este viernes, la senadora del PAN realizó una gira en Hermosillo, Sonora, donde se reunió con autoridades del pueblo yaqui.

Adán agradece a adultos mayores

Adán Augusto López visitó este viernes el estado de Veracruz, en donde agradeció el apoyo que los adultos mayores dieron a Andrés Manuel López Obrador para que en 2018 pudiera ganar la Presidencia de la República.

Durante su 102 asamblea, la “corcholata” morenista reiteró su lanzada en contra de las televisoras de México.

Adán Augusto López declaró además que los servidores de la nación que en 2018 llegaron a todas las casas de la nación se convirtieron en los “héroes anónimos” de la 4T, a quienes no se les ha reconocido lo mucho que han aportado al país.

El exsecretario de Gobernación también se lanzó en contra del expresidente Vicente Fox, a quien calificó como una “chachalaca grandota” y a quien criticó por pedir que se regrese la pensión de los expresidentes de México.

Monreal no insistirá en quitar propaganda

Ricardo Monreal dijo que a pesar de la inequidad del proceso interno para encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, ya no insistirá en su petición al líder nacional de Morena, Mario Delgado, de que se retiren los espectaculares de apoyo a otros aspirantes al cargo.

“No lo sé. Yo ya hice lo que tenía que hacer respecto de peticiones (a Mario Delgado), respecto de la normal situación que debo de hacer ante el Partido. No ha hecho nada, y ya no voy a insistir porque me parece que es simplemente nadar en circunstancias difíciles”, dijo.

Entrevistado en el marco de la presentación de su libro “Una oportunidad real”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Estación Indianillas, en la Ciudad de México, el legislador zacatecano insistió que no declinará por la jefa de Gobierno con licencia, Claudia Sheinbaum Pardo. “No. Estamos tranquilos”, declaró a pregunta expresa.

También se le preguntó si se siente excluido dentro del proceso interno de Morena. “No. Me siento bien. A pesar de las adversidades, de la falta de recurso, de la contracorriente. Así es, pero me siento muy bien”, respondió el exgobernador de Zacatecas.