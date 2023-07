Diario de las (no) campañas: Ebrard cuestiona apoyo de panistas a Sheinbaum

“No tenemos ninguna empatía en Morena con el Partido Acción Nacional respecto a sus planes, sus programas, sus acciones, lo que representan. Y cuando menos en mi caso, yo no aceptaría un tipo de apoyo ese tipo, de ninguna manera. O estás en un lado o estás en otro. No puedes estar en los dos. Y ese apoyo pues no es bienvenido”, dijo este lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El excanciller consideró que la jefa de Gobierno con licencia debería rechazar este tipo de apoyo, el cual considera es un “engaño”.

“Yo no aceptaría el apoyo de otro partido y menos del Partido Acción Nacional, pues si son la contraparte. O sea, ¿cómo puede ser que estén promoviendo en un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros? En este caso me preguntas por Claudia Sheinbaum, ella definirá su posición. En mi opinión, eso hay que rechazarlo totalmente, eso es un engaño. ¿O cuál sería la afinidad con ella del PAN? ¿No? Sería la pregunta”, destacó.

Ebrard Casaubon también se refirió a la oposición, cuyos aspirantes, dijo, “brincos dieran” de que los morenistas no levantaran.

“A ellos México los volteó a ver muchos años y fracasaron y ya no tienen ninguna posibilidad. Representan al pasado y lo saben”, añadió.

De acuerdo con Ebrard, en estas cinco semanas de campaña ha recorrido 18 estados del país.

Xóchitl Gálvez critica destitución de magistrados de Oaxaca y acusa agresión en su contra

Xóchitl Gálvez, aspirante a dirigir el Frente Amplio por México (FAM), criticó la destitución de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca al afirmar que esto refleja que la “cuarta transformación” quiere gobernar el país a modo.

"Eso es lo que quieren hacer con el país, quieren gobernar a modo, quieren usar las instituciones para destruir instituciones”, afirmó la senadora del PAN de gira en Oaxaca.

El sábado 22 de julio, el Congreso de Oaxaca aprobó en una breve sesión virtual la desaparición de ese tribunal. En su lugar, creó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca y nombró a nuevos magistrados.

Xóchitl Gálvez condenó esta acción y confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalide.

“Al gobernador (Salomón Jara) le molesta el hecho de que tuviera magistrados que él no hubiera nombrado y que podrían ser un contrapeso a su gobierno. A lo mejor debe por ahí algo en el pasado que le está preocupando", expuso.

La senadora del PAN realizó una gira en Oaxaca, donde se reunió con mujeres indígenas y reveló que el domingo, al comprar artesanías en un mercado, dos personas intentaron agredirla.

"No hay necesidad de violentar, de intimidar. Yo sé que ellos gobiernan Oaxaca, son muy poderosos y tengo derecho, pero en el mercado me fueron a agredir. No estaba haciendo promoción política, se ardieron y me mandaron reventadores para sacarme de la feria. Hay que decirle al dirigente de Morena que se tome un té de tila", lanzó.

Lamenta muerte de Alejandro Martí

Xóchitl Gálvez lamentó la muerte del empresario Alejandro Martí y envió condolencias a su familia.

“Alejandro Martí fue, además de un gran empresario, un luchador por la paz de nuestro país que destinó su tiempo y recursos a causas nobles. Su legado es enorme. Mis condolencias a sus familiares, amigos y colegas”, escribió en su cuenta de Twitter.