Diario de las (no) campañas: ¿Quién paga por propaganda? Cuestionamientos crecen

Esta misma semana, el Tribunal Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente Mario Delgado hicieron llamados a los aspirantes a la candidatura de Morena, luego de que se juntaran las quejas y hasta denuncias por la propaganda que hay en caminos y ciudades del país.

López Obrador manifestó su rechazo al gasto excesivo en publicidad, por lo que pidió a las llamadas “corcholatas” no hacer lo mismo que los conservadores y contratar la colocación de decenas de anuncios espectaculares.

Por su parte, Mario Delgado dijo enviará una carta en las que les manifestará a los aspirantes el compromiso a “no ser omisos” a esos derroches, pero también para exhortar a los aspirantes a detener el dispendio.

Mientras tanto, por mayoría de cuatro votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los lineamientos emitidos por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que dio “luz verde” a los recorridos y eventos de las “corcholatas”.

También confirmó la advertencia de que las acciones del partido y las personas participantes en el proceso denunciado podrían vulnerar la equidad en la contienda, y les ordenó que durante sus recorridos por el país, no hagan llamados a favor o en contra persona o fuerza política alguna y que los actos que realicen no deben tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.

Tras la presentación de la Red Ángel, propuesta lanzada por el excanciller Marcelo Ebrard en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum afirmó que si bien no es tiempo de realizar propuestas rumbo al 2024, desde su perspectiva la seguridad no puede estar basada al 100% en la tecnología.

Entrevistada en Villahermosa, Tabasco, tras encabezar una asamblea informativa, Sheinbaum dijo que con base en su experiencia como gobernante de la Ciudad de México, la seguridad más allá de implementar desarrollos tecnológicos, pues se requiere la atención de otras causas sociales para disminuir la delincuencia.

Llegamos a Tabasco. ¡Qué gusto encontrarme con amigos como Pepin y el senador Ovidio Peralta!

La estrategia conocida como de abrazos, no balazos, “se tiene que revisar”, afirmó Ricardo Monreal, al plantear que el crimen organizado se ha hecho de base social y eso no puede aceptarse.

En Álamo, Veracruz, donde no hay policía municipal, el morenista dijo a sus seguidores: “¡No pueden seguir tolerando a la inseguridad, a la extorsión, a la amenaza!”.

Sobre la contienda interna en Morena, Monreal afirmó que hoy vio que ya comenzaron a bajar espectaculares, pero sólo de Claudia Sheinbaum, y a raíz de la observación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En mi recorrido por varias zonas del estado de Veracruz me he percatado de las problemáticas que sufren sus habitantes. Seguiré escuchando y luchando junto a la gente más necesitada.

De gira por Pachuca, Hidalgo, Adán Augusto López prometió que continuará el apoyo a las universidades públicas estatales del país.

Al realizar una asamblea informativa con la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el exsecretario de Gobernación sostuvo que estas escuelas son el centro de formación de varios mexicanos.

"Yo aprovecho aquí para decir y ratificar el compromiso, tenemos que seguir apoyando, con todo, al sistema de universidades públicas de todo el país, no nada más a la de Hidalgo, a todas las universidades públicas del país", afirmó.

En la bella Pachuca, los vientos de la transformación soplan con fuerza.



Esta tarde, ante miles de corazones compartimos el mensaje de continuidad con cambio y de esperanza que nos une.



Hidalgo vive un momento de muchas oportunidades: es tiempo de cimentar un presente de…

Por su parte, Marcelo Ebrard aseguró que es el único que no es un “enigma” para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en 2006 ya lo sucedió en el cargo de jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Yo he sido el único en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. Yo no soy un enigma para él, me conocen perfectamente bien”, dijo en una conferencia de prensa que encabezó en Aguascalientes.

Explicó que cuando él llegó al gobierno capitalino continuó con políticas emprendidas en la administración de López Obrador, pero también puso su sello.

El excanciller denunció que ha sido víctima de guerra sucia con algunas publicaciones en medios que han buscado afectarle con una investigación que supuestamente fue frenada para favorecerle.