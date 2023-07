Adán Augusto López ha realizado 55 asambleas en 18 estados

En el arranque de la semana, cuatro de las 10 que durará el proceso de promoción para ser el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, Adán Augusto López Hernández resaltó que ha realizado 55 asambleas en 18 estados con dinero propio, pues los 5 millones que le entregaría su partido pidió utilizarlos en Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

“Le pedí a la dirigencia nacional de mi partido que ese dinero se devuelva a la Tesorería de la Federación, que es la caja del Gobierno Federal y se utilice para la construcción, remodelación, ampliación o equipamiento de dos centros de salud: el primero, en Metlatónoc, Guerrero, allá en la sierra”, destacó.

Llegamos a Acapulco, donde nos detuvimos, antes de nuestro encuentro con las y los guerrerenses, para admirar la belleza que nos brinda la naturaleza.



Este lunes, el exsecretario de Gobernación estuvo en Acapulco, donde insistió que, así como el presidente recorrió el país, sin dinero, él también lo está haciendo.

“Nosotros vamos a seguir recorriendo el país con el mismo compromiso, con el que nos enseñó Andrés Manuel López Obrador. No necesitamos de viáticos, él nunca los pidió ni los necesitó para encontrarse con ustedes”, dijo.

El exencargado de la política interna del país también se quejó de la cobertura mediática, pues aseveró que una televisora no le da cobertura.

“A nosotros no nos importa, porque ya empezaron otra vez los de Televisa. A mí no me sacan en sus noticieros ni en sus entrevistas, pero por mí, aquí bajo el sol de Guerrero se los digo: que se vayan al carajo, si no los necesitamos”, destacó.

Agregó que la única “entrevista” de la que tiene interés es con los ciudadanos. “Por eso quisimos venir esta mañana aquí a Guerrero, decirles que hay que continuar trabajando para que se consolide la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”, agregó.

Ebrard reconoce que la inseguridad es la principal preocupación; presenta plan

Marcelo Ebrard reconoció que la principal preocupación de los mexicanos es la inseguridad, por lo cual presentó un plan de ocho puntos para recuperar la paz del país.

En un mensaje de menos de 15 minutos, el exjefe de gobierno adelantó que. a través de la tecnología e inteligencia artificial, se podrán eficientar los esfuerzos en materia de seguridad. Su plan incluye:

Reconocimiento facial en vías públicas.

Identificador de dónde se disparó un arma.

Detectores de armas.



Reconocimiento morfológico de delincuentes

Rastreadores de vehículos

Drones de seguimiento y rastreo

Cámaras de seguridad que portarán los elementos de la Guardia Nacional.

Base de datos con inteligencia artificial.

Ebrard Casaubon explicó que algunas de estas experiencias son aplicadas en otros países del mundo y funcionan. De aplicarse en el país –consideró– podrían hacer más eficiente la lucha contra la inseguridad.

“Nuestra eficacia y eficiencia se multiplicaría por 10 o bien, si somos muy capaces de organizarnos, por 100”, afirmó.