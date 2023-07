Enrique de la Madrid: el hijo del expresidente que quiere gobernar México

Aunque el domingo pasado se puso en duda su participación, él también exsecretario de Estado resaltó: “no me bajó”.

“Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político, para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti. Que todas las familias salgan adelante”, informó en un video.

Este miércoles 5 de julio se tiene previsto su registro ante los partidos políticos que conforman el Frente.

Claro que se puede ganar, así lo demuestra la última encuesta de GEA-ISA que coloca empate entre la oposición y morena. ¡Sí se puede, vamos a ganar y venceremos para que tú y tu familia salgan adelante! #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/sRnjyHWCH7 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023

¿Quién es Enrique de la Madrid?

Enrique de la Madrid tiene 60 años. El abogado y exfuncionario público nació en la Ciudad de México en 1962.

Su madre fue Paloma Cordero, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudió la licenciatura en Derecho. Su maestría en Administración Pública la hizo en el extranjero en la Universidad de Harvard.

¿Es hijo de Miguel de la Madrid?

Sí. Cuando Enrique de la Madrid tenía 20 años, su padre llegó a la Presidencia de la República. Encabezó el gobierno de México entre 1982 y 1988.

Es el tercero de los cinco hijos que tuvo el matrimonio Madrid-Cordero y el único que incursionó en la política como su pade.

¿Quién es su esposa?

Desde 1990, Enrique de la Madrid está casado. Contrajo matrimonio con Isabel Prieto con quien tiene tres hijos: Luis Javier, Pablo y María.