Murat y De Hoyos ya no buscarán candidatura presidencial; De la Madrid continúa

Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, publicó un video esta mañana para anunciar que hoy por la tarde-noche anunciará su decisión final sobre participar o no en la contienda del FAM.

“Uno siempre piensa que el esfuerzo es suficiente para salir adelante, pero a veces hay muchos obstáculos y las cosas se ponen difíciles”, expresó.

Minutos después de las 19:00 horas, el priista informó que decidió que sí se anotará esta semana para contender como “responsable” de construir el Frente Amplio por México (FAM)

“La vida está llena de obstáculos pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo”, dijo en mensaje en Twitter.

“Lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros”, agregó y pidió superar rencillas personales para salir adelante.

Dijo que, de ganar el proceso interno, las personas que ya se han bajado de la contienda tendrán participación en el proceso.

Para todos ustedes, un mensaje importante:#ElMejorMéxicoPosible pic.twitter.com/ZfDxe1fZTK — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 3, 2023

Santiago Creel, también aspirante a la candidatura opositora, envió mensajes a Murat y De Hoyos para desearles éxito y lamentar su decisión.

“Estimado (Alejandro Murat) te deseo el mayor de los éxitos. Coincido contigo que el diálogo es fundamental para el rescate de México, prueba de ello son tus resultados y experiencia de gobierno. ¡Te mando un abrazo!”, escribió el diputado panista en Twitter.

Estimado @gdehoyoswalther lamento mucho y respeto tu decisión. Tu visión de país desde tu liderazgo empresarial y social es fundamental para el rescate de México.



Te mando un abrazo con mucho cariño, deseándote la mejor de las suertes en lo que decidas emprender. — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 2, 2023

De los casi 15 perfiles interesados en participar en el proceso interno de la oposición, representada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el partido del Revolución Democrática (PRD), se han bajado al menos tres aspirantes, luego de que el lunes 26 de junio se anunciaran de forma general el método y las reglas.

La primera en desistirse fue la senadora Lilly Téllez (PAN), después el senador del Grupo Plural Germán Martínez -–quien se sumó a las tareas que emprenda la también legisladora Xóchitl Gálvez– y el jueves fue su compañera de escaño Claudia Ruiz Massieu.

Quienes mantienen su intención son Gálvez, el diputado panista Santiago Creel, quien además es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; el diputado priista Ildelfonso Guajardo; el exgobernador Silvano Aureoles; el senador Miguel Ángel Mancera, ambos del PRD, Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN, entre otros.

Otros que habían expresado su interés desde meses atrás no han manifestado aún su postura como José Angel Gurría, exsecretario de Hacienda, o el senador panista Damián Zepeda.