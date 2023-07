Claudia Ruiz Massieu se descarta para participar en proceso del Frente Amplio

“Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones he defendido a las instituciones con determinación”, expuso la priista.

“En el método presentado he visto una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña que ha iniciado Morena, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, explicó.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023

La coalición opositora Va por México integró este jueves el comité organizador que regirá el proceso interno por el que designará a su candidato presidencial para los comicios de junio de 2024, que estará formado por expertos electorales y delegados de los partidos.

El comité estará formado por siete expertos en materia electoral y apartidistas, todos exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o el ya extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y seis miembros de las formaciones políticas, dos por cada una de las que integran la coalición: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los dirigentes nacionales prometieron que darán un paso atrás y delegarán la organización de este proceso en el comité.

"Hombres y mujeres que han decidido dar un paso hacia adelante, que han apostado su experiencia, su conocimiento en materia electoral, su buen prestigio social, en la búsqueda de que juntos, sociedad y partidos, corrijamos el rumbo de México", dijo sobre los miembros independientes el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, en una conferencia de prensa.

Estas personas, junto a los representantes de los partidos, dijo el dirigente del PRD Jesús Zambrano, deberán garantizar que el proceso "sea transparente, creíble y que tenga legitimidad".

"Habrán de tener sus reuniones y la enorme responsabilidad de garantizar certeza e igualdad, escuchar a todos los que cumplan los requisitos para participar en el proceso", agregó el dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno.

Marco Antonio Baños, exconsejero del INE y miembro del comité, explicó que otra de sus responsabilidades será marcar reglas específicas sobre el método de elección y resolver los problemas que vayan surgiendo.

En los próximos días se revelarán los integrantes del otro órgano que regirá el proceso, un observatorio formado únicamente por miembros de la sociedad civil.

El proceso interno para elegir al candidato de la oposición iniciará el próximo 4 de julio, cuando los aspirantes deberán presentar al menos 150,000 firmas de apoyo.

Tras varias etapas, restarán tres finalistas, quienes se mediarán en cinco foros y se someterán a encuestas de opinión y una consulta ciudadana.

El 3 de septiembre se conocerá a quien resulte elegido para representar a Va por México, tres días antes del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus socios, que llevan más de una semana inmersos en un proceso similar.

Aunque ambos bandos se han acusado mutuamente de infringir la ley electoral, que marca el inicio de las precampañas en noviembre, y de opacidad en sus respectivos procesos, el de la oposición ha comenzado también con críticas internas.

Varios de quienes integrarían el comité organizador, al conocer el método del proceso el pasado lunes, decidieron bajarse del proyecto.

También algunos de los que se presumían como aspirantes fuertes en la contienda, como la senadora del PAN Lilly Téllez, han decidido no participar al mostrarse inconformes con el método planteado.

-Con información de EFE.