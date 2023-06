Monreal: “No debemos confiarnos y minimizar a la oposición”

El senador con licencia, Ricardo Monreal, arrancó este viernes con una gira de dos días por su estado natal Zacatecas, en donde en conferencia de prensa declaró que Morena no debe confiarse y minimizar a la oposición.

“No debemos minimizar a la oposición, no creo que ese sea nuestro sentido autocrítico de pensar que ya está todo resulto, porque la oposición está haciendo su trabajo, quizás Morena le ganó en su estrategia en cuanto con inteligencia, pero no debemos confiarnos…yo no creo que la oposición esté muerta y siento que si el exceso nos gana podemos tener sorpresas y riesgos”, dijo.

Monreal, quien es una de las “corcholatas” morenistas que busca ser coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, descartó que la contienda interna este fuera de la legalidad o sean actos anticipados de campaña, aunque reconoció el partido “actuó con oportunidad e inteligencia”.

El senador con licencia insistió además en que en esta contienda interna no tiene pensado declinar por alguna de las otras “corcholatas”, a quienes dijo, respeta y no piensa descalificar.

“No está en mi haber ningún tipo de declinación, voy a llegar hasta el final, tengo esperanza de que vamos a dar buenos resultados, apenas llevamos cinco días y he visto una respuesta creciente de aceptación ciudadana he sentido mucho respaldo en la gente, no hay ninguna intención de eso, quiero y voy a llegar hasta al final y estoy seguro de que van a haber sorpresas”, declaró.