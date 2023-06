Terrenos, casas y hasta un hotel, los bienes de los candidatos en Coahuila

El artículo 10 plantea que a además de no haber ejercido un cargo en institutos electorales por lo menos en los dos últimos años, o no haber sido titular de alguna dependencia, salvo haberse separado de su cargo antes de las precampañas, deben presentar ante el Instituto la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, entre otros requisitos.

Es así, que los bienes patrimoniales de los candidatos, son públicos para que los ciudadanos los puedan conocer aunque no se especifican los montos.

Aquí te presentamos lo que registró cada uno.

Armando Guadiana, Morena

El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, es quien reporta el mayor monto en ingresos mensuales, el cual asciende a 2 millones 768,280.00 (347,567 por actividad industrial o comercial, 141,210 otros y 2,279,504.00 por servicios profesionales, participación en consejos, consultorías o asesorías), aunque si se suman los de cónyuge María Guadalupe Mandujano Flores –de 50,000 pesos– da un total de 2 millones 818,280 pesos, entre ambos.

Entre sus bienes destacan 10 terrenos adquiridos por compraventa entre 1975 y 2018, de los cuales solo un se encuentra en Zacatecas y el resto en Coahuila.